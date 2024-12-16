За яких умов військовослужбовці зможуть переводитися всередині Нацгвардії – Кабмін затвердив порядок

Президент Володимир Зеленський заявив про новий крок у державному застосунку «Армія+»: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України.
«Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії.
Найближчим часом в «Армію+» будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію» - зазначив Президент.
Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 13 грудня №1414. Міноборони доручено протягом 30 днів забезпечити технічну можливість реалізації експериментального проекту засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія+».
Відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців Національної гвардії за їх ініціативою метою є вдосконалення механізму переміщення між територіальними управліннями, вищими військовими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), установами, закладами охорони здоров’я, базами, з’єднаннями, військовими частинами Нацгвардії.
Головне управління Нацгвардії формує та оновлює перелік військових частин або їх підрозділів, які беруть участь у виконанні бойових завдань.
Право на звернення до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії з рапортом про переміщення мають:
Рапорт про переміщення подається засобами Порталу «Армія+». До рапорту військовослужбовець зобов’язаний додати такі документи:
У разі відсутності зазначених документів рапорт військовослужбовця залишається без розгляду.
Погодження командира (начальника) військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов’язковим стосовно:
Погодження командира (начальника) обов’язкове щодо військовослужбовців, які призначені та перебувають на посадах відповідних фахівців та впливають на підтримання бойової здатності військової частини, в якій вони проходять військову службу (старшини підрозділів, молодші командири різних військово-облікових спеціальностей, фахівці автобронетанкових, артилерійських підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони, інструктори різних військово- облікових спеціальностей, водії категорій D, E, фахівці зв’язку та автоматизації, авіаційні фахівці).
Поданий військовослужбовцем рапорт перевіряється кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії щодо відсутності підстав для відмови в переміщенні. Строк проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії.
У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:
Будь-які інші підстави для відмови в переміщенні військовослужбовця забороняються.
За результатами перевірки кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії в межах строку, визначеного для проведення перевірки, повідомляє військовослужбовцю засобами Порталу “Армія+” про погодження переміщення або про відмову в переміщенні із зазначенням підстав для відмови.
За відсутності підстав для відмови в переміщенні кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії готує проект наказу про переміщення та разом із доданими до нього документами надає його командувачеві Національної гвардії для прийняття рішення або пересилає зазначені документи у встановленому порядку командирам (начальникам) відповідно до номенклатури посад на підпис. Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.
У подальшому інформацію про підписання наказу про переміщення, відмову в переміщенні або залишення рапорту військовослужбовця без розгляду кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії доводить до відома військовослужбовця засобами Порталу “Армія+” протягом 24 годин після підписання наказу. Виконання наказу про переміщення військовослужбовця здійснюється у встановленому порядку.
Технічний адміністратор Порталу “Армія+” здійснює випадкову вибірку (із застосуванням генератора випадкових чисел) 1 відсотка рішень щодо переміщення військовослужбовця для проведення перевірки.
Контрольні рішення, а також випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття рішень про переміщення військовослужбовця перевіряє уповноважений підрозділ Головного управління Національної гвардії, відповідальний за захист прав військовослужбовців, щодо відповідності застосованих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії підстав та строків, визначених цим Порядком для прийняття рішень, шляхом отримання та звіряння витягів із підтвердних документів та проведення аналізу застосування положень цього Порядку.
У разі виявлення невідповідності підстав, визначених пунктом 10 цього Порядку, для прийняття рішень щодо переміщення військовослужбовця або невідповідності в підтвердних документах, наданих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії (далі — необґрунтована відповідь), чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень уповноважений підрозділ Головного управління Нацгвардії протягом 24 годин з дати надходження необґрунтованої відповіді або повідомлення про випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень розміщує повідомлення про це на Порталі “Армія+”.
Відомості про перевірку розміщуються на Порталі “Армія+” протягом 24 годин із часу:
Протягом 24 годин з часу розміщення на Порталі “Армія+” повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень кадровий підрозділ Головного управління Нацгвардії забезпечує повторний розгляд рапорту військовослужбовця про переміщення та згідно з висновками перевірки і на підставі положень цього Порядку приймає рішення в порядку, визначеному пунктами 9 і 11 цього Порядку.
У разі виявлення необґрунтованої відповіді чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.
Автор: Наталя Мамченко
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