У Києві вибухнув автомобіль BMW у Голосіївському районі: на місці СБУ, фото

За попередніми даними, під водійське сидіння було закладено вибуховий пристрій.

У Голосіївському районі Києва сьогодні вранці стався вибух автомобіля BMW X3, припаркованого у дворі багатоповерхівки. Інцидент трапився близько 6-ї години ранку.

Як повідомили у поліції столиці, на місці події працюють слідчо-оперативні групи Голосіївського управління поліції та Головного управління поліції Києва, а також вибухотехніки, кінологи та фахівці СБУ.

Попередньо встановлено, що під водійське сидіння автомобіля було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації в салоні нікого не було.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.

