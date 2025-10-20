В Киеве взорвался автомобиль BMW в Голосеевском районе: на месте СБУ, фото

По предварительным данным, под водительское сиденье было заложено взрывное устройство.

В Голосеевском районе Киева сегодня утром произошел взрыв автомобиля BMW X3, припаркованного во дворе многоэтажного дома. Инцидент случился около 6 часов утра.

Как сообщили в столичной полиции, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Голосеевского управления полиции и Главного управления полиции Киева, а также взрывотехники, кинологи и специалисты СБУ.

Предварительно установлено, что под водительское сиденье автомобиля было заложено взрывное устройство. В момент детонации в салоне никого не было.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают вещественные доказательства.

