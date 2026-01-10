Как будут отключать свет в Киеве 11 января — графики отключений
21:05, 10 января 2026
В ДТЕК опубликовали график отключений света на 11 января в столице.
В воскресенье, 11 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЕК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ДТЕК добавили, что в части Печерского, Голосеевского районов и Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.