Как будут отключать свет в Киеве 11 января — графики отключений

В ДТЕК опубликовали график отключений света на 11 января в столице.

В воскресенье, 11 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЕК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В ДТЕК добавили, что в части Печерского, Голосеевского районов и Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.

