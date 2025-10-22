Тарифи на електроенергію для населення не зміняться до кінця опалювального сезону

Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними до кінця опалювального сезону — Юлія Свириденко.

Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Як зазначила глава уряду, це означає, що під час опалювального сезону українці продовжать сплачувати за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год.

Також збережено пільгову ціну для споживачів з електроопаленням:

за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць — 2,64 грн за кВт ⋅ год ;

; за перевищення цього обсягу — 4,32 грн за кВт⋅год.

«Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Ми зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону», — наголосила Свириденко.

