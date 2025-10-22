Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона

Цены на электроэнергию для населения останутся неизменными до конца отопительного сезона — Юлия Свириденко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как отметила глава правительства, это означает, что в течение отопительного сезона украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт⋅ч.

Также сохранена льготная цена для потребителей с электроотоплением:

за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц — 2,64 грн за кВт⋅ч;

за превышение этого объема — 4,32 грн за кВт⋅ч.

«Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Мы уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона», — подчеркнула Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.