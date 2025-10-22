Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона

Правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как отметила глава правительства, это означает, что в течение отопительного сезона украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт⋅ч.
Также сохранена льготная цена для потребителей с электроотоплением:
«Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Мы уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона», — подчеркнула Свириденко.
