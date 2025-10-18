Трагедія в Казахстані: футболіст приліг під час матчу на газон і помер, відео

Футболіст Діас Тулеу помер після того, як йому стало зле під час матчу Першої ліги чемпіонату Казахстану.

Фото: ФК Кайрат

У Казахстані трагічно загинув 19-річний нападник футбольного клубу "Хан-Тенгрі" Діас Тулеу. Юний спортсмен раптово помер прямо під час поєдинку Першої ліги проти команди "Екібастуз", що відбувся 16 жовтня та завершився перемогою "Хан-Тенгрі" з рахунком 4:0. Про трагедію повідомила Федерація футболу Казахстану.

На 64-й хвилині зустрічі Тулеу раптово впав на газон без будь-якого зіткнення або видимих причин. Медична бригада оперативно вибігла на поле і надала першу допомогу, після чого футболіста забрали на ношах. Врятувати його не вдалося і незабаром Федерація футболу Казахстану (КФФ) повідомила про смерть гравця.

Діас Тулеу був вихованцем алматинського "Кайрата". У нинішньому сезоні за "Хан-Тенгрі" він провів 25 матчів, забив три м'ячі і зробив чотири результативні передачі.

Причину смерті Діаса Тулеу наразі не повідомляється. У Федерації футболу Казахстану заявили, що буде проведено внутрішнє розслідування.

