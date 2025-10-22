Практика судів
  1. В Україні

ЧАЕС спростувала фейк РФ про запуск енергоблоку – генерація неможлива з 2000 року

21:03, 22 жовтня 2025
В ЧАЕС зазначили, що усі блоки станції виведено з експлуатації, повернення до генерації неможливе.
ЧАЕС спростувала фейк РФ про запуск енергоблоку – генерація неможлива з 2000 року
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС категорично спростувало неправдиву інформацію, поширювану російськими ЗМІ, про нібито повернення одного з енергоблоків станції до генерації електроенергії.

Як повідомили на ЧАЕС, деякі російські інформаційні ресурси стверджують, що в умовах енергетичної кризи, спричиненої атаками Росії на критичну інфраструктуру України, один із блоків Чорнобильської АЕС нібито повернули до роботи. Ці заяви є хибними та технічно абсурдними. За останні 25 років після остаточної зупинки станції в 2000 році обладнання та системи ЧАЕС цілеспрямовано виводилися з експлуатації. Було проведено численні роботи з демонтажу устаткування, яке раніше забезпечувало генерацію електроенергії. Нині енергоблоки станції призначені виключно для поводження з радіоактивними відходами (РАВ).

Остання паливна збірка була вивезена з блоків ЧАЕС до сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 у 2016 році. У період з 2012 по 2018 роки блоки втратили статус ядерних установок і були перекласифіковані як об’єкти для поводження з РАВ.

Пресслужба ЧАЕС наголосила, що ядерне паливо, зокрема «чорнобильського типу», в Україні не виробляється. Його виготовленням займаються підприємства російського концерну «Росатом», що унеможливлює його постачання для української АЕС.

На Чорнобильській АЕС постійно працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка регулярно звітує про стан енергоблоків через офіційні канали.

ЧАЕС офіційно заявляє: повернення енергоблоків до генерації неможливе за жодних умов. Усі повідомлення про «запуск станції» є брехливими та маніпулятивними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія енергетика АЕС Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду