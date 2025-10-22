ЧАЕС спростувала фейк РФ про запуск енергоблоку – генерація неможлива з 2000 року

В ЧАЕС зазначили, що усі блоки станції виведено з експлуатації, повернення до генерації неможливе.

Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС категорично спростувало неправдиву інформацію, поширювану російськими ЗМІ, про нібито повернення одного з енергоблоків станції до генерації електроенергії.

Як повідомили на ЧАЕС, деякі російські інформаційні ресурси стверджують, що в умовах енергетичної кризи, спричиненої атаками Росії на критичну інфраструктуру України, один із блоків Чорнобильської АЕС нібито повернули до роботи. Ці заяви є хибними та технічно абсурдними. За останні 25 років після остаточної зупинки станції в 2000 році обладнання та системи ЧАЕС цілеспрямовано виводилися з експлуатації. Було проведено численні роботи з демонтажу устаткування, яке раніше забезпечувало генерацію електроенергії. Нині енергоблоки станції призначені виключно для поводження з радіоактивними відходами (РАВ).

Остання паливна збірка була вивезена з блоків ЧАЕС до сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 у 2016 році. У період з 2012 по 2018 роки блоки втратили статус ядерних установок і були перекласифіковані як об’єкти для поводження з РАВ.

Пресслужба ЧАЕС наголосила, що ядерне паливо, зокрема «чорнобильського типу», в Україні не виробляється. Його виготовленням займаються підприємства російського концерну «Росатом», що унеможливлює його постачання для української АЕС.

На Чорнобильській АЕС постійно працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка регулярно звітує про стан енергоблоків через офіційні канали.

ЧАЕС офіційно заявляє: повернення енергоблоків до генерації неможливе за жодних умов. Усі повідомлення про «запуск станції» є брехливими та маніпулятивними.

