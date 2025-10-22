ЧАЭС опровергла фейк РФ о запуске энергоблока – генерация невозможна с 2000 года

В ЧАЭС отметили, что все блоки станции выведены из эксплуатации, возвращение к генерации невозможно.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС категорически опровергло ложную информацию, распространяемую российскими СМИ, о якобы возвращении одного из энергоблоков станции к генерации электроэнергии.

Как сообщили на ЧАЭС, некоторые российские информационные ресурсы утверждают, что в условиях энергетического кризиса, вызванного атаками России на критическую инфраструктуру Украины, один из блоков Чернобыльской АЭС якобы вернули в строй. Эти заявления являются ложными и технически абсурдными. За последние 25 лет после окончательной остановки станции в 2000 году оборудование и системы ЧАЭС целенаправленно выводились из эксплуатации. Были проведены многочисленные работы по демонтажу оборудования, которое ранее обеспечивало генерацию электроэнергии. Сейчас энергоблоки станции предназначены исключительно для обращения с радиоактивными отходами (РАО).

Последняя топливная сборка была вывезена из блоков ЧАЭС в хранилище отработанного ядерного топлива СХОТ-1 в 2016 году. В период с 2012 по 2018 годы блоки утратили статус ядерных установок и были переклассифицированы как объекты для обращения с РАО.

Пресс-служба ЧАЭС подчеркнула, что ядерное топливо, в частности «чернобыльского типа», в Украине не производится. Его изготовлением занимаются предприятия российского концерна «Росатом», что делает невозможным его поставку для украинской АЭС.

На Чернобыльской АЭС постоянно работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая регулярно отчитывается о состоянии энергоблоков через официальные каналы.

ЧАЭС официально заявляет: возвращение энергоблоков к генерации невозможно ни при каких условиях. Все сообщения о «запуске станции» являются ложными и манипулятивными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.