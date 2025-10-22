Практика судов
  В Украине

ЧАЭС опровергла фейк РФ о запуске энергоблока – генерация невозможна с 2000 года

21:03, 22 октября 2025
В ЧАЭС отметили, что все блоки станции выведены из эксплуатации, возвращение к генерации невозможно.
Фото: slovoidilo.ua
Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС категорически опровергло ложную информацию, распространяемую российскими СМИ, о якобы возвращении одного из энергоблоков станции к генерации электроэнергии. 

Как сообщили на ЧАЭС, некоторые российские информационные ресурсы утверждают, что в условиях энергетического кризиса, вызванного атаками России на критическую инфраструктуру Украины, один из блоков Чернобыльской АЭС якобы вернули в строй. Эти заявления являются ложными и технически абсурдными. За последние 25 лет после окончательной остановки станции в 2000 году оборудование и системы ЧАЭС целенаправленно выводились из эксплуатации. Были проведены многочисленные работы по демонтажу оборудования, которое ранее обеспечивало генерацию электроэнергии. Сейчас энергоблоки станции предназначены исключительно для обращения с радиоактивными отходами (РАО).

Последняя топливная сборка была вывезена из блоков ЧАЭС в хранилище отработанного ядерного топлива СХОТ-1 в 2016 году. В период с 2012 по 2018 годы блоки утратили статус ядерных установок и были переклассифицированы как объекты для обращения с РАО.

Пресс-служба ЧАЭС подчеркнула, что ядерное топливо, в частности «чернобыльского типа», в Украине не производится. Его изготовлением занимаются предприятия российского концерна «Росатом», что делает невозможным его поставку для украинской АЭС.

На Чернобыльской АЭС постоянно работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая регулярно отчитывается о состоянии энергоблоков через официальные каналы.

ЧАЭС официально заявляет: возвращение энергоблоков к генерации невозможно ни при каких условиях. Все сообщения о «запуске станции» являются ложными и манипулятивными.

россия энергетика АЭС Чернобыль

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

