Уряд створює Реєстр онлайн-продавців алкоголю та тютюну для боротьби з контрафактом

20:24, 22 жовтня 2025
Функціонування Реєстру забезпечуватиме Державна податкова служба.
Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та ведення Реєстру вебсайтів ліцензіатів, які здійснюють продаж підакцизних товарів в онлайн-форматі.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, новий Реєстр запроваджується з метою забезпечення прозорості електронної торгівлі підакцизними товарами — пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами для них, а також пристроями для споживання тютюну без згоряння.

Рішення уряду дозволить:

  • захистити споживачів від нелегальної та контрафактної продукції;
  • створити рівні умови для легальних ліцензіатів;
  • посилити державний контроль за онлайн-продажами підакцизних товарів.

Реєстр стане єдиною державною базою відкритих даних, що міститиме перелік вебсайтів легальних онлайн-продавців, із зазначенням назви компанії, адреси сайту, дати видачі та строку дії ліцензії.

Функціонування Реєстру забезпечуватиме Державна податкова служба, яка оновлюватиме інформацію на підставі даних, поданих ліцензіатами через електронний кабінет платника податків.

Дані з Реєстру будуть відкритими для громадян на офіційному порталі ДПС. Це дасть змогу українцям перевіряти легальність інтернет-магазинів, що торгують алкоголем чи тютюном, і уникати придбання небезпечної контрафактної продукції.

Реєстр створюється на виконання статті 71 Закону України № 3817-IX від 18 червня 2024 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

податкова Мінфін

