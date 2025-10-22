Практика судов
Правительство создает Реестр онлайн-продавцов алкоголя и табака для борьбы с контрафактом

20:24, 22 октября 2025
Функционирование Реестра будет обеспечивать Государственная налоговая служба.
Кабинет Министров утвердил порядок создания и ведения Реестра веб-сайтов лицензиатов, осуществляющих продажу подакцизных товаров в онлайн-формате.

Как сообщили в Министерстве финансов, новый Реестр внедряется с целью обеспечения прозрачности электронной торговли подакцизными товарами — пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами, жидкостями для них, а также устройствами для потребления табака без его сгорания.

Решение правительства позволит:

  • защитить потребителей от нелегальной и контрафактной продукции;
  • создать равные условия для легальных лицензиатов;
  • усилить государственный контроль за онлайн-продажами подакцизных товаров.

Реестр станет единой государственной базой открытых данных, которая будет содержать перечень веб-сайтов легальных онлайн-продавцов с указанием названия компании, адреса сайта, даты выдачи и срока действия лицензии.

Функционирование Реестра будет обеспечивать Государственная налоговая служба, которая будет обновлять информацию на основании данных, предоставляемых лицензиатами через электронный кабинет плательщика налогов.

Данные из Реестра будут открыты для граждан на официальном портале ГНС. Это позволит украинцам проверять легальность интернет-магазинов, торгующих алкоголем или табаком, и избегать покупки опасной контрафактной продукции.

Реестр создается во исполнение статьи 71 Закона Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива».

налоговая Минфин

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
