У Греції заарештували 37 осіб, зокрема ексспівробітника KYD, за шахрайство з субсидіями ЄС на понад 20 млн євро

Поліцейська операція викрила мережу, яка незаконно отримала мільйони євро через фальшиві декларації.

В кількох регіонах Греції розпочалася масштабна поліцейська операція, спрямована на припинення шахрайської схеми з сільськогосподарськими субсидіями, внаслідок якої заарештували 37 осіб. Про це повідомила Грецька поліція (ELAS), пише Ekathimerini.

Операцію проводив відділ боротьби з організованою злочинністю, відомий як «грецьке ФБР», у Салоніках, Пеллі, Іоанніні, Аттиці та на Криті. У центрі розслідування була злочинна мережа, яку звинувачують у незаконному отриманні субсидій Європейського Союзу через подання фальшивих декларацій до агентства сільськогосподарських субсидій OPEKEPE.

За даними влади, заарештовані не є фермерами чи виробниками. Очолював схему, за попередніми даними, 38-річний колишній співробітник центру декларування фермерських господарств (KYD) у Джанніці. До справи також причетний 36-річний чоловік, який нині працює в офісі KYD на Криті.

Слідство оцінює, що мережа шахрайським шляхом отримала понад 20 млн євро субсидій, із яких щонайменше 5–10 млн євро були здобуті незаконно.

Операція проходить у співпраці з Європейською прокуратурою (EPPO), яка розпочала розслідування приблизно півтора року тому. Паралельно грецька влада проводила власне розслідування, і обидва процеси вказують на тих самих підозрюваних.

Вважається, що злочинна діяльність тривала з 2018 по 2024 рік. Більшість фігурантів не пов’язані із сільськогосподарськими землями, а ядро угруповання, за даними слідства, складають від 6 до 15 осіб.

Заарештованих планують перевести до Афін для подальшого судового розгляду.

