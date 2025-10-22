Практика судов
В Греции арестовали 37 человек, в том числе экс-сотрудника KYD, за мошенничество с субсидиями ЕС на сумму более 20 млн евро

20:28, 22 октября 2025
Полицейская операция раскрыла сеть, которая незаконно получила миллионы евро через фальшивые декларации.
Фото: Depositphotos
В нескольких регионах Греции началась масштабная полицейская операция, направленная на пресечение мошеннической схемы с сельскохозяйственными субсидиями, в результате которой арестовали 37 человек. Об этом сообщила Греческая полиция (ELAS), пишет Ekathimerini.

Операцию проводил отдел по борьбе с организованной преступностью, известный как «греческое ФБР», в Салониках, Пелле, Иоаннине, Аттике и на Крите. В центре расследования была преступная сеть, которую обвиняют в незаконном получении субсидий Европейского Союза путем подачи фальшивых деклараций в агентство сельскохозяйственных субсидий OPEKEPE.

По данным властей, арестованные не являются фермерами или производителями. Возглавлял схему, по предварительным данным, 38-летний бывший сотрудник центра декларирования фермерских хозяйств (KYD) в Джаннице. К делу также причастен 36-летний мужчина, который в настоящее время работает в офисе KYD на Крите.

Следствие оценивает, что сеть мошенническим путем получила более 20 млн евро субсидий, из которых по меньшей мере 5-10 млн евро были получены незаконно.

Операция проходит в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO), которая начала расследование примерно полтора года назад. Параллельно греческие власти проводили собственное расследование, и оба процесса указывают на одних и тех же подозреваемых.

Считается, что преступная деятельность продолжалась с 2018 по 2024 год. Большинство фигурантов не связаны с сельскохозяйственными землями, а ядро группировки, по данным следствия, составляют от 6 до 15 человек.

Арестованных планируют перевести в Афины для дальнейшего судебного разбирательства.

