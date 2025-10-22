Уряд спростив закупівлю дронів і засобів РЕБ для фронту — Шмигаль

Військові частини тепер зможуть напряму купувати не лише готові БПЛА, а й їхні складові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За ініціативи Міноборони уряд спростив порядок закупівлі безпілотних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб ЗСУ, повідомив очільник міністерства Денис Шмигаль.

Відтепер військові частини зможуть напряму закуповувати не лише готові безпілотні системи, а й їхні складові — електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі — без зайвої бюрократії. Раніше постачальникам доводилось готувати повний пакет документів для кожного кодифікованого виробу, через що купівля компонентів затримувалась.

Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем та засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва ці перепони має бути усунено. За словами Шмигаля, це дозволить оперативніше та ефективніше забезпечувати підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та засобами РЕБ і посилить боєздатність Сил оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.