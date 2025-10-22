Правительство упростило закупку дронов и средств РЭБ для фронта — Шмыгаль

Военные части теперь смогут напрямую покупать не только готовые БПЛА, но и их составляющие.

По инициативе Минобороны правительство упростило порядок закупки беспилотных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их комплектующих для нужд ВСУ, сообщил глава министерства Денис Шмыгаль.

Теперь воинские части смогут напрямую закупать не только готовые беспилотные системы, но и их составляющие — электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие — без лишней бюрократии. Ранее поставщикам приходилось готовить полный пакет документов для каждого кодифицированного изделия, из-за чего покупка компонентов затягивалась.

После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупок беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отечественного производства эти препятствия будут устранены. По словам Шмыгаля, это позволит быстрее и эффективнее обеспечивать подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и средствами РЭБ, усилив боеспособность Сил обороны.

