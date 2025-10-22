Практика судів
В уряді відповіли, що робити українцям після завершення Директиви про тимчасовий захист в ЄС

21:20, 22 жовтня 2025
Заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська повідомила, що після завершення дії Директиви ЄС українці зможуть перейти на інші види дозволів на проживання або повернутися додому.
Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявила, що після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» у контексті підготовки до поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

За словами Гавронської, нині близько 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Вона наголосила, що будь-які рішення про його завершення, термін якого спливає 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекової ситуації в Україні.

«ЄС із початку повномасштабного вторгнення продемонстрував справжню солідарність. Ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування», — зазначила посадовиця.

Заступниця міністра повідомила, що розглядаються кілька сценаріїв для українців після завершення дії Директиви:

– перехід на інші типи дозволів на проживання;

– добровільне повернення в Україну;

– використання механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

«Ключове — забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року», — підкреслила Гавронська.

Вона також додала, що 64% українців, які нині перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

«Наше завдання – допомогти українцям зберегти зв’язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном», — додала Гавронська.

