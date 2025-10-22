В уряді відповіли, що робити українцям після завершення Директиви про тимчасовий захист в ЄС

Заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська повідомила, що після завершення дії Директиви ЄС українці зможуть перейти на інші види дозволів на проживання або повернутися додому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявила, що після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» у контексті підготовки до поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

За словами Гавронської, нині близько 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Вона наголосила, що будь-які рішення про його завершення, термін якого спливає 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекової ситуації в Україні.

«ЄС із початку повномасштабного вторгнення продемонстрував справжню солідарність. Ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування», — зазначила посадовиця.

Заступниця міністра повідомила, що розглядаються кілька сценаріїв для українців після завершення дії Директиви:

– перехід на інші типи дозволів на проживання;

– добровільне повернення в Україну;

– використання механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

«Ключове — забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року», — підкреслила Гавронська.

Вона також додала, що 64% українців, які нині перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

«Наше завдання – допомогти українцям зберегти зв’язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном», — додала Гавронська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.