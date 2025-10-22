Практика судов
В правительстве ответили, что делать украинцам после завершения действия Директивы о временной защите в ЕС

21:20, 22 октября 2025
Заместитель министра соцполитики Илона Гавронская сообщила, что после завершения действия Директивы ЕС украинцы смогут перейти на другие виды разрешений на проживание или вернуться домой.
В правительстве ответили, что делать украинцам после завершения действия Директивы о временной защите в ЕС
Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская заявила, что после завершения временной защиты в ЕС украинцы смогут перейти на другие виды разрешений на проживание или вернуться в Украину. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона «Единые новости» в контексте подготовки к поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

По словам Гавронской, сейчас около 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Европейского союза. Она подчеркнула, что любые решения о ее завершении, срок действия которой истекает 4 марта 2027 года, должны приниматься с учетом ситуации с безопасностью в Украине.

«ЕС с начала полномасштабного вторжения проявил настоящую солидарность. Мы постоянно на связи с европейскими партнерами, чтобы наши граждане были готовы к возможным изменениям условий пребывания», — отметила чиновница.

Замминистра сообщила, что рассматриваются несколько сценариев для украинцев после завершения действия Директивы:

– переход на другие типы разрешений на проживание;

– добровольное возвращение в Украину;

– использование механизмов международной защиты, предусмотренных Женевской конвенцией.

«Ключевое — обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. Например, в ЕС уже рекомендовали продлить действие временной защиты для семей с детьми до окончания учебного года», — подчеркнула Гавронская.

Она также добавила, что 64% украинцев, находящихся под временной защитой, выражают желание вернуться домой.

«Наша задача — помочь украинцам сохранить связь с Родиной, друг с другом, а также принимать информированные решения относительно возможного возвращения. В этом им, в частности, поможет сеть единства, которую мы сейчас создаем. Она будет включать как Центры единства, так и уже существующие общественные инициативы украинцев за рубежом», — добавила Гавронская.

