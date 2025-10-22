Практика судів
В Міненерго повідомили про складну ситуацію з електрикою в чотирьох областях

19:21, 22 жовтня 2025
У Міненерго назвали області з найскладнішою ситуацією з електропостачанням після російських обстрілів.
Після чергових обстрілів найтяжчою залишається ситуація з електропостачанням у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

За його словами, як передає Укрінформ, під час сьогоднішніх обстрілів російські війська завдали ударів по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України. Через це значна кількість споживачів залишилася без світла.

«Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині… Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів», — зазначив Некрасов.

Нагадаємо, що компанія «Укренерго» попередила, що у четвер, 23 жовтня, у більшості областей України діятимуть обмеження електроспоживання у період з 07:00 до 23:00.

Для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) — до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів запроваджуються графіки обмеження потужності.

