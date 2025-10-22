В Минэнерго сообщили о сложной ситуации с электричеством в четырех областях

В Минэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией с электроснабжением после российских обстрелов.

После очередных атак наиболее тяжелой остается ситуация с подачей электроэнергии в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.

По его словам, как передает Укринформ, во время сегодняшних обстрелов российские войска нанесли удары по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. Из-за этого значительное количество потребителей осталось без света.

«Наиболее сложная ситуация у нас сейчас в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях... Работы осложняются из-за непрерывных атак российских дронов», — отметил Некрасов.

Напомним, компания «Укрэнерго» предупредила, что в четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины будут действовать ограничения электропотребления в период с 07:00 до 23:00.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) — до трех очередей одновременно.

Для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности.

