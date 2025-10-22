В большинстве регионов Украины 23 октября весь день будут действовать графики отключения света

«Укрэнерго» сообщило о введении почасовых отключений электроэнергии 23 октября.

Источник фото: Pexels

Компания «Укрэнерго» предупредила, что в среду, 23 октября, в большинстве областей Украины будут действовать ограничения электропотребления в период с 07:00 до 23:00.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) — до трех очередей одновременно.

Для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности.

