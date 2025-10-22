Нацгвардія отримає доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence

Військові частини зможуть самостійно обирати моделі БпЛА та РЕБ, які є в системі та пройшли верифікацію Агенції оборонних закупівель.

Фото: Нацгвардія України/Flickr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що Уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з використання маркетплейсу DOT-Chain Defence для закупівель товарів оборонного призначення для Національної гвардії України.

Відтепер військові частини Нацгвардії зможуть через платформу замовляти та оперативно отримувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі.

«DOT-Chain Defence відмінно зарекомендував себе в забезпеченні ЗСУ. Доступ до нього отримали 130 бригад, які користуються новими можливостями. Радикально скоротився цикл забезпечення підрозділів – від місяців до тижнів і навіть днів. Планомірність та прогнозованість у постачанні позитивно впливає на якість виконання поставлених завдань», — зазначив Шмигаль.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Міноборони надасть доступ 130 бригадам до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Для реалізації масштабування уряд виділив додаткові 1,5 млрд грн, які Генеральний штаб ЗСУ розподілить між бригадами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.