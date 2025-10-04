Міноборони надасть доступ 130 бригадам до маркетплейсу DOT-Chain Defence

Для реалізації масштабування уряд виділив додаткові 1,5 млрд грн.

У жовтні Міністерство оборони масштабуватиме роботу військового маркетплейсу DOT-Chain Defence, який дозволяє підрозділам самостійно замовляти необхідне озброєння. Про це повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.

За його словами, доступ до системи цього місяця отримають 130 бригад:

12, які брали участь у пілотному запуску,

ще 118 — на різних ділянках фронту.

Для реалізації масштабування уряд виділив додаткові 1,5 млрд грн, які Генеральний штаб ЗСУ розподілить між бригадами.

«DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони», — зазначив Шмигаль.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, «бомбери» та дрони літакового типу. У майбутньому список розшириться за рахунок інших типів безпілотників, некерованих ракетних комплексів (НРК), систем РЕБ/РЕР та скидів.

Від початку роботи DOT-Chain Defence, у поєднанні з програмою «Армія дронів бонус», вже поставлено понад 45 тисяч дронів і систем радіоелектронної боротьби.

