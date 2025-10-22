Нацгвардия получит доступ к маркетплейсу DOT-Chain Defence

Военные части смогут самостоятельно выбирать модели БПЛА и РЭБ, которые есть в системе и прошли верификацию Агентства оборонных закупок.

Глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило постановление о запуске экспериментального проекта по использованию маркетплейса DOT-Chain Defence для закупок товаров оборонного назначения для Национальной гвардии Украины.

Теперь воинские части Нацгвардии смогут через платформу заказывать и оперативно получать беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и комплектующие.

«DOT-Chain Defence отлично зарекомендовал себя в обеспечении ВСУ. Доступ к нему получили 130 бригад, которые пользуются новыми возможностями. Радикально сократился цикл обеспечения подразделений — с месяцев до недель и даже дней. Планомерность и прогнозируемость поставок положительно влияют на качество выполнения поставленных задач», — отметил Шмыгаль.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Минобороны предоставит доступ 130 бригадам к маркетплейсу DOT-Chain Defence. Для реализации масштабирования правительство выделило дополнительные 1,5 млрд грн, которые Генеральный штаб ВСУ распределит между бригадами.

