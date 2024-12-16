При каких условиях военнослужащие смогут переводиться внутри Нацгвардии – Кабмин утвердил порядок

Президент Владимир Зеленский заявил о новом шаге в государственном приложении «Армия+»: теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины.
«Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.
В ближайшее время в Армию+ будут добавлены еще подразделения наших пограничников. По состоянию на сегодняшний день есть уже 3607 позитивных решений относительно переводов для наших воинов Вооруженных Сил Украины. Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию», - отметил Президент.
Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабмина от 13 декабря №1414. Минобороны поручено в течение 30 дней обеспечить техническую возможность реализации экспериментального проекта посредством Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны «Армия+».
Відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців Національної гвардії за їх ініціативою метою є вдосконалення механізму переміщення між територіальними управліннями, вищими військовими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), установами, закладами охорони здоров’я, базами, з’єднаннями, військовими частинами Нацгвардії.
Головне управління Нацгвардії формує та оновлює перелік військових частин або їх підрозділів, які беруть участь у виконанні бойових завдань.
Право на звернення до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії з рапортом про переміщення мають:
Рапорт про переміщення подається засобами Порталу «Армія+». До рапорту військовослужбовець зобов’язаний додати такі документи:
У разі відсутності зазначених документів рапорт військовослужбовця залишається без розгляду.
Погодження командира (начальника) військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов’язковим стосовно:
Погодження командира (начальника) обов’язкове щодо військовослужбовців, які призначені та перебувають на посадах відповідних фахівців та впливають на підтримання бойової здатності військової частини, в якій вони проходять військову службу (старшини підрозділів, молодші командири різних військово-облікових спеціальностей, фахівці автобронетанкових, артилерійських підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони, інструктори різних військово- облікових спеціальностей, водії категорій D, E, фахівці зв’язку та автоматизації, авіаційні фахівці).
Поданий військовослужбовцем рапорт перевіряється кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії щодо відсутності підстав для відмови в переміщенні. Строк проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії.
У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:
Будь-які інші підстави для відмови в переміщенні військовослужбовця забороняються.
За результатами перевірки кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії в межах строку, визначеного для проведення перевірки, повідомляє військовослужбовцю засобами Порталу “Армія+” про погодження переміщення або про відмову в переміщенні із зазначенням підстав для відмови.
За відсутності підстав для відмови в переміщенні кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії готує проект наказу про переміщення та разом із доданими до нього документами надає його командувачеві Національної гвардії для прийняття рішення або пересилає зазначені документи у встановленому порядку командирам (начальникам) відповідно до номенклатури посад на підпис. Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.
У подальшому інформацію про підписання наказу про переміщення, відмову в переміщенні або залишення рапорту військовослужбовця без розгляду кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії доводить до відома військовослужбовця засобами Порталу “Армія+” протягом 24 годин після підписання наказу. Виконання наказу про переміщення військовослужбовця здійснюється у встановленому порядку.
Технічний адміністратор Порталу “Армія+” здійснює випадкову вибірку (із застосуванням генератора випадкових чисел) 1 відсотка рішень щодо переміщення військовослужбовця для проведення перевірки.
Контрольні рішення, а також випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття рішень про переміщення військовослужбовця перевіряє уповноважений підрозділ Головного управління Національної гвардії, відповідальний за захист прав військовослужбовців, щодо відповідності застосованих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії підстав та строків, визначених цим Порядком для прийняття рішень, шляхом отримання та звіряння витягів із підтвердних документів та проведення аналізу застосування положень цього Порядку.
У разі виявлення невідповідності підстав, визначених пунктом 10 цього Порядку, для прийняття рішень щодо переміщення військовослужбовця або невідповідності в підтвердних документах, наданих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії (далі — необґрунтована відповідь), чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень уповноважений підрозділ Головного управління Нацгвардії протягом 24 годин з дати надходження необґрунтованої відповіді або повідомлення про випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень розміщує повідомлення про це на Порталі “Армія+”.
Відомості про перевірку розміщуються на Порталі “Армія+” протягом 24 годин із часу:
Протягом 24 годин з часу розміщення на Порталі “Армія+” повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень кадровий підрозділ Головного управління Нацгвардії забезпечує повторний розгляд рапорту військовослужбовця про переміщення та згідно з висновками перевірки і на підставі положень цього Порядку приймає рішення в порядку, визначеному пунктами 9 і 11 цього Порядку.
У разі виявлення необґрунтованої відповіді чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.
Автор: Наталя Мамченко
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