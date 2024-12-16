При каких условиях военнослужащие смогут переводиться внутри Нацгвардии – Кабмин утвердил порядок

В рапорт о перемещении через портал «Армия+» военнослужащий обязан добавить рекомендательное письмо командира воинской части, в которую хочет быть перемещенным, и согласование командира части, в которой проходит военную службу.

Президент Владимир Зеленский заявил о новом шаге в государственном приложении «Армия+»: теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины.

«Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.

В ближайшее время в Армию+ будут добавлены еще подразделения наших пограничников. По состоянию на сегодняшний день есть уже 3607 позитивных решений относительно переводов для наших воинов Вооруженных Сил Украины. Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию», - отметил Президент.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабмина от 13 декабря №1414. Минобороны поручено в течение 30 дней обеспечить техническую возможность реализации экспериментального проекта посредством Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны «Армия+».

Відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців Національної гвардії за їх ініціативою метою є вдосконалення механізму переміщення між територіальними управліннями, вищими військовими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), установами, закладами охорони здоров’я, базами, з’єднаннями, військовими частинами Нацгвардії.

Головне управління Нацгвардії формує та оновлює перелік військових частин або їх підрозділів, які беруть участь у виконанні бойових завдань.

Право на звернення до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії з рапортом про переміщення мають:

військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах, що не беруть участь у виконанні бойових завдань, та мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до військових частин Національної гвардії, які беруть участь у виконанні бойових завдань;

військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах, що не беруть участь у виконанні бойових завдань, та мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин Національної гвардії, які не беруть участь у виконанні бойових завдань;

військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах або їх підрозділах оперативного та спеціального призначення та мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин або їх підрозділів оперативного та спеціального призначення Національної гвардії;

військовослужбовці, які проходять військову службу у складі Національної гвардії та згідно з рішенням (постановою) медичної (військово-лікарської) комісії придатні до служби у військових частинах забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають рішенню (постанові) медичної (військово-лікарської) комісії, і мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини Національної гвардії;

військовослужбовці, які не призначені на посади і перебувають у розпорядженні відповідного командира (начальника) та виявили бажання щодо подальшого проходження військової служби в іншій військовій частині Національної гвардії.

Рапорт про переміщення подається засобами Порталу «Армія+». До рапорту військовослужбовець зобов’язаний додати такі документи:

копію військового квитка, посвідчення офіцера, службового посвідчення або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби у структурі Національної гвардії;

рекомендаційний лист командира (начальника) військової частини, завірений гербовою печаткою, до якої військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби;

погодження командира (начальника) військової частини, в якій проходить військову службу військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим). Таке погодження може бути надане як окремим документом (у вигляді рапорту з резолюцією командира (начальника) про згоду), так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу “Армія+”, інших інформаційно- комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців, які переміщуються на підставі підпункту 4 пункту 5 цього Порядку);

згоду на обробку персональних даних.

У разі відсутності зазначених документів рапорт військовослужбовця залишається без розгляду.

Погодження командира (начальника) військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов’язковим стосовно:

військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу (за винятком тих, що перебувають на посадах офіцерського складу), які переміщуються до військових частин, що беруть участь у виконанні бойових завдань, з військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), установ, закладів охорони здоров’я, баз, з’єднань, які не належать до військових частин, що беруть участь у виконанні бойових завдань, крім військовослужбовців, визначених у пункті 8 цього Порядку;

військовослужбовців, які переміщуються на підставі підпункту 4 пункту 5 цього Порядку.

Погодження командира (начальника) обов’язкове щодо військовослужбовців, які призначені та перебувають на посадах відповідних фахівців та впливають на підтримання бойової здатності військової частини, в якій вони проходять військову службу (старшини підрозділів, молодші командири різних військово-облікових спеціальностей, фахівці автобронетанкових, артилерійських підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони, інструктори різних військово- облікових спеціальностей, водії категорій D, E, фахівці зв’язку та автоматизації, авіаційні фахівці).

Поданий військовослужбовцем рапорт перевіряється кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії щодо відсутності підстав для відмови в переміщенні. Строк проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії.

У переміщенні військовослужбовця відмовляється за наявності однієї з таких підстав:

військовослужбовець не належить до жодної з категорій, визначених пунктом 5 цього Порядку;

військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині менше шести місяців або менше одного року з моменту його попереднього переміщення за власною ініціативою (крім військовослужбовців, які переміщуються на підставі підпункту 4 пункту 5 цього Порядку);

до рапорту не додано документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку;

військовослужбовець перебуває у складі підрозділу, що бере участь у виконанні бойових завдань;

військовослужбовець перебуває на посаді, яка впливає на боєздатність підрозділу, в якому він проходить військову службу (за рішенням відповідного командира (начальника);

військовослужбовець перебуває у відрядженні, відпустці, проходить стаціонарне або амбулаторне лікування;

військовослужбовець відсторонений від посади під час досудового розслідування або судового провадження до закінчення строку застосування заходу із забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

у межах кримінального провадження до військовослужбовця застосовано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту або тримання під вартою, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку;

згідно з вироком суду до військовослужбовця застосовано таке покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;

військовослужбовець відсутній на військовій службі (здійснив самовільне залишення військової частини) або на місці служби (дезертирство);

щодо військовослужбовця проводиться службове розслідування за фактом відмови від виконання наказу (вчинення непокори).

Будь-які інші підстави для відмови в переміщенні військовослужбовця забороняються.

За результатами перевірки кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії в межах строку, визначеного для проведення перевірки, повідомляє військовослужбовцю засобами Порталу “Армія+” про погодження переміщення або про відмову в переміщенні із зазначенням підстав для відмови.

За відсутності підстав для відмови в переміщенні кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії готує проект наказу про переміщення та разом із доданими до нього документами надає його командувачеві Національної гвардії для прийняття рішення або пересилає зазначені документи у встановленому порядку командирам (начальникам) відповідно до номенклатури посад на підпис. Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки.

У подальшому інформацію про підписання наказу про переміщення, відмову в переміщенні або залишення рапорту військовослужбовця без розгляду кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії доводить до відома військовослужбовця засобами Порталу “Армія+” протягом 24 годин після підписання наказу. Виконання наказу про переміщення військовослужбовця здійснюється у встановленому порядку.

Технічний адміністратор Порталу “Армія+” здійснює випадкову вибірку (із застосуванням генератора випадкових чисел) 1 відсотка рішень щодо переміщення військовослужбовця для проведення перевірки.

Контрольні рішення, а також випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття рішень про переміщення військовослужбовця перевіряє уповноважений підрозділ Головного управління Національної гвардії, відповідальний за захист прав військовослужбовців, щодо відповідності застосованих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії підстав та строків, визначених цим Порядком для прийняття рішень, шляхом отримання та звіряння витягів із підтвердних документів та проведення аналізу застосування положень цього Порядку.

У разі виявлення невідповідності підстав, визначених пунктом 10 цього Порядку, для прийняття рішень щодо переміщення військовослужбовця або невідповідності в підтвердних документах, наданих кадровим підрозділом Головного управління Національної гвардії (далі — необґрунтована відповідь), чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень уповноважений підрозділ Головного управління Нацгвардії протягом 24 годин з дати надходження необґрунтованої відповіді або повідомлення про випадки несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень розміщує повідомлення про це на Порталі “Армія+”.

Відомості про перевірку розміщуються на Порталі “Армія+” протягом 24 годин із часу:

початку перевірки — повідомлення про початок перевірки;

надходження відповідей із кадрового підрозділу Головного управління Національної гвардії — повідомлення про відсутність порушень за результатами перевірки або повідомлення про отримання необґрунтованої відповіді чи про несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень.

Протягом 24 годин з часу розміщення на Порталі “Армія+” повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або неприйняття відповідних рішень кадровий підрозділ Головного управління Нацгвардії забезпечує повторний розгляд рапорту військовослужбовця про переміщення та згідно з висновками перевірки і на підставі положень цього Порядку приймає рішення в порядку, визначеному пунктами 9 і 11 цього Порядку.

У разі виявлення необґрунтованої відповіді чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

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