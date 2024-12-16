Рождество и Новый Год — будет ли выходной 25, 31 декабря и 1 января

1 января, 25 и 31 декабря будут для украинцев рабочими днями – выходных на праздники из-за военного положения не будет.

В Украине 25, 31 декабря и 1 января не будут выходными днями.

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», официальными выходными остаются только субботы и воскресенья.

Таким образом, Рождество 25 декабря, которое в 2024 году будет приходиться на среду, будет рабочим днем.

Согласно тому же законодательству, рабочим днем ​​во время военного положения будет и 31 декабря (вторник), и 1 января (среда).

Вместе с тем работодатели имеют право предоставить работникам дополнительный выходной за свой счет или сократить рабочий день в предпраздничное время.

Практика переноса праздничных дней, если они приходятся на выходные, в этом году также не будет действовать. Поскольку 25 декабря и 1 января выпадают на середину рабочей недели, никакие изменения в графике не предусмотрены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.