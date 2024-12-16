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Никто не может диктовать Украине снижение мобилизационного возраста, — Ольга Стефанишина

11:03, 16 декабря 2024
Министр юстиции Ольга Стефанишина подчеркнула, что решения о снижении мобилизационного возраста не должны зависеть от заявлений представителей Белого дома.
Никто не может диктовать Украине снижение мобилизационного возраста, — Ольга Стефанишина
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Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министер юстиции Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого. По ее словам, это выглядит как желание партнеров снять с себя ответственность за договоренности, которые были ранее. Об этом Стефанишина заявила в комментарии "Суспильному".

«Это не позиция – это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это (заявления западных чиновников о необходимости снижения возраста мобилизации в Украине — ред.) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — сказала чиновница.

Напомним, ранее Ольга Стефанишина имела дискуссию о снижении мобилизационного возраста в Украине с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшен возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – сказал Зеленский.

Впоследствии он повторил свой месседж 10 декабря.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

11 декабря The Telegraph сообщило, что требования партнеров по мобилизации 18-летних стали предметом жесткого спора с администрацией Байдена.

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США Украина война мобилизация

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