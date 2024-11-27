Администрация Джо Байдена указала, что Украина должна быстро изменить свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте от 18 лет.

Фото: kor.ill.in.ua

Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает ряд иностранных медиа со ссылкой на общение с чиновниками Белого дома 27 ноября, в том числе Associated Press.

Как отмечает AP, высокопоставленный чиновник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить частные консультации, сказал 27 ноября, что уходящая в отставку администрация Белого дома хочет, чтобы Украина снизила возраст мобилизации до 18 лет с нынешнего 25 лет, чтобы помочь расширить группу мужчин боевого возраста.

Чиновник сказал, что «чистая математика» ситуации в Украине состоит в том, что ей нужны дополнительные военные для продолжения борьбы.

Как отмечено, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Белый дом выделил более 56 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины и ожидает отправить Киеву еще миллиарды до того, как Байден покинет пост. «Но время истекает, Белый дом Байдена также обостряет свое мнение о том, что у Украины есть необходимое оружие, и теперь она должна резко увеличить свою боевую силу, если она собирается продолжать борьбу с Россией» - говорится в материале.

Чиновник сказал, что украинцы считают, что им нужно около 160 000 дополнительных военных, но администрация США считает, что им, вероятно, понадобится больше.

По словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные дипломатические разговоры, Президент Украины Владимир Зеленский «также слышит обеспокоенность союзников в других западных столицах тем, что у Украины проблемы с количеством военных на фронте, а не с оружием».

Европейские союзники также подчеркнули, что недостаточное количество живой силы означает, что в скором времени для Украины может оказаться невозможным продолжать действовать в Курском приграничном районе.

Напомним, недавно советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. По его мнению, Киев должен мобилизовать больше солдат.

Автор: Наталя Мамченко

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