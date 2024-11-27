Доходы перевыполнены, международная поддержка уменьшилась – анализ госбюджета за 3 квартала

Счетная палата Украины завершила анализ выполнения государственного бюджета за девять месяцев 2024 года. Несмотря на перевыполнение доходов, существенные недостатки в распределении средств на оборону и восстановление инфраструктуры остаются вызовом для правительства.
Доходы государственного бюджета
За три квартала в госбюджет поступило 2,2 трлн грн, что на 13,5% превышает запланированный объем. Основными источниками стали:
В то же время уменьшение внешней поддержки на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и более низкие, чем ожидалось, показатели экономического роста привели к недополучению 56,8 млрд грн.
Финансирование бюджета
Большинство средств (71,8%) поступили из внутренних источников. В частности:
Рост доли среднесрочных ОВГЗ позволил уменьшить риск рефинансирования внутреннего долга в будущем.
Расходы государственного бюджета
За девять месяцев потрачено 2,98 трлн грн (68,7% годового плана), из которых 65% направлено на безопасность и оборону. Однако:
Резервный фонд госбюджета почти исчерпан (99,9%), однако ряд расходов, таких как строительство фортификаций, выполнен лишь на 72,8% от плана.
Дефицит бюджета
По состоянию на конец сентября дефицит государственного бюджета составил 802,9 млрд грн.
Выводы Счетной палаты
Несмотря на перевыполнение доходов, значительные пробелы в выполнении расходной части, особенно по обороне и восстановлению инфраструктуры, создают риски для финансовой стабильности в конце года. Необходимы срочные меры для оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных ресурсов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.