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Доходы перевыполнены, международная поддержка уменьшилась – анализ госбюджета за 3 квартала

19:36, 27 ноября 2024
Счетная палата: 65% бюджета направлено на оборону, но план недовыполнен.
Доходы перевыполнены, международная поддержка уменьшилась – анализ госбюджета за 3 квартала
Фото: ukrinform
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Счетная палата Украины завершила анализ выполнения государственного бюджета за девять месяцев 2024 года. Несмотря на перевыполнение доходов, существенные недостатки в распределении средств на оборону и восстановление инфраструктуры остаются вызовом для правительства.

Доходы государственного бюджета

За три квартала в госбюджет поступило 2,2 трлн грн, что на 13,5% превышает запланированный объем. Основными источниками стали:

  • НДС - 539,9 млрд грн (24,9% доходов);
  • собственные поступления бюджетных учреждений - 504,7 млрд грн;
  • безвозвратная помощь от международных партнеров - 272,7 млрд грн (12,6%);
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 230,6 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий - 200,9 млрд грн.

В то же время уменьшение внешней поддержки на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и более низкие, чем ожидалось, показатели экономического роста привели к недополучению 56,8 млрд грн.

Финансирование бюджета

Большинство средств (71,8%) поступили из внутренних источников. В частности:

  • Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) обеспечили 377 млрд грн, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.
  • Единый казначейский счет (ЕКС) покрыл 260 млрд грн временных кассовых разрывов.

Рост доли среднесрочных ОВГЗ позволил уменьшить риск рефинансирования внутреннего долга в будущем.

Расходы государственного бюджета

За девять месяцев потрачено 2,98 трлн грн (68,7% годового плана), из которых 65% направлено на безопасность и оборону. Однако:

  • Оборонные расходы из общего фонда выполнены на 7,3% меньше из-за задержек закупок. Для реализации годового плана до конца года нужно еще 737 млрд грн, что создает значительную нагрузку на бюджет.
  • Социальные расходы сокращены на 20%, субсидии - на 21,9%.
  • Восстановление инфраструктуры за счет фонда ликвидации последствий агрессии проведено лишь на 12,6% от плана.

Резервный фонд госбюджета почти исчерпан (99,9%), однако ряд расходов, таких как строительство фортификаций, выполнен лишь на 72,8% от плана.

Дефицит бюджета

По состоянию на конец сентября дефицит государственного бюджета составил 802,9 млрд грн.

Выводы Счетной палаты

Несмотря на перевыполнение доходов, значительные пробелы в выполнении расходной части, особенно по обороне и восстановлению инфраструктуры, создают риски для финансовой стабильности в конце года. Необходимы срочные меры для оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных ресурсов.

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