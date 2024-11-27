Доходи перевиконано, міжнародна підтримка зменшилася – аналіз держбюджету за 3 квартали

Рахункова палата України завершила аналіз виконання державного бюджету за дев’ять місяців 2024 року. Попри перевиконання доходів, суттєві недоліки в розподілі коштів на оборону та відновлення інфраструктури залишаються викликом для уряду.
Доходи державного бюджету
За три квартали до держбюджету надійшло 2,2 трлн грн, що на 13,5% перевищує запланований обсяг. Основними джерелами стали:
Водночас зменшення зовнішньої підтримки на 16,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року та нижчі, ніж очікувалося, показники економічного зростання призвели до недоотримання 56,8 млрд грн.
Фінансування бюджету
Більшість коштів (71,8%) надійшли з внутрішніх джерел. Зокрема:
Зростання частки середньострокових ОВДП дозволило зменшити ризик рефінансування внутрішнього боргу в майбутньому.
Видатки державного бюджету
За дев’ять місяців витрачено 2,98 трлн грн (68,7% річного плану), з яких 65% спрямовано на безпеку та оборону. Однак:
Резервний фонд держбюджету майже вичерпано (99,9%), однак низка видатків, таких як будівництво фортифікацій, виконана лише на 72,8% від плану.
Дефіцит бюджету
Станом на кінець вересня дефіцит державного бюджету становив 802,9 млрд грн.
Висновки Рахункової палати
Попри перевиконання доходів, значні прогалини у виконанні видаткової частини, особливо щодо оборони та відновлення інфраструктури, створюють ризики для фінансової стабільності наприкінці року. Необхідні термінові заходи для оптимізації витрат та ефективного використання бюджетних ресурсів.
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