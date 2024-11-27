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Доходи перевиконано, міжнародна підтримка зменшилася – аналіз держбюджету за 3 квартали

19:36, 27 листопада 2024
Рахункова палата: 65% бюджету спрямовано на оборону, але план недовиконано.
Доходи перевиконано, міжнародна підтримка зменшилася – аналіз держбюджету за 3 квартали
Фото: ukrinform
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Рахункова палата України завершила аналіз виконання державного бюджету за дев’ять місяців 2024 року. Попри перевиконання доходів, суттєві недоліки в розподілі коштів на оборону та відновлення інфраструктури залишаються викликом для уряду.

Доходи державного бюджету

За три квартали до держбюджету надійшло 2,2 трлн грн, що на 13,5% перевищує запланований обсяг. Основними джерелами стали:

  • ПДВ – 539,9 млрд грн (24,9% доходів);
  • власні надходження бюджетних установ – 504,7 млрд грн;
  • безповоротна допомога від міжнародних партнерів – 272,7 млрд грн (12,6%);
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 230,6 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств – 200,9 млрд грн.

Водночас зменшення зовнішньої підтримки на 16,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року та нижчі, ніж очікувалося, показники економічного зростання призвели до недоотримання 56,8 млрд грн.

Фінансування бюджету

Більшість коштів (71,8%) надійшли з внутрішніх джерел. Зокрема:

  • Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) забезпечили 377 млрд грн, що на 2,8% менше, ніж торік.
  • Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) покрив 260 млрд грн тимчасових касових розривів.

Зростання частки середньострокових ОВДП дозволило зменшити ризик рефінансування внутрішнього боргу в майбутньому.

Видатки державного бюджету

За дев’ять місяців витрачено 2,98 трлн грн (68,7% річного плану), з яких 65% спрямовано на безпеку та оборону. Однак:

  • Оборонні витрати із загального фонду виконано на 7,3% менше через затримки закупівель. Для реалізації річного плану до кінця року потрібно ще 737 млрд грн, що створює значне навантаження на бюджет.
  • Соціальні видатки скорочено на 20%, субсидії – на 21,9%.
  • Відновлення інфраструктури за рахунок фонду ліквідації наслідків агресії проведено лише на 12,6% від плану.

Резервний фонд держбюджету майже вичерпано (99,9%), однак низка видатків, таких як будівництво фортифікацій, виконана лише на 72,8% від плану.

Дефіцит бюджету

Станом на кінець вересня дефіцит державного бюджету становив 802,9 млрд грн.

Висновки Рахункової палати

Попри перевиконання доходів, значні прогалини у виконанні видаткової частини, особливо щодо оборони та відновлення інфраструктури, створюють ризики для фінансової стабільності наприкінці року. Необхідні термінові заходи для оптимізації витрат та ефективного використання бюджетних ресурсів.

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