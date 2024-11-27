Ізраїль оскаржуватиме ордери МКС на арешт міністрів Нетаньяху та Галланта

Прем’єр-міністра Нетаньяху звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

Фото: mil.in.ua

Ізраїль планує подати апеляцію на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомили в офісі Нетаньяху, пише Daily Sabah.

Прем’єр-міністр також заявив, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем проінформував його про ініціативи в Конгресі США, спрямовані проти МКС та країн, які співпрацюють із судом.

Ордери на арешт були видані минулого четверга. Вони стосуються Нетаньяху, Галланта, а також військового лідера ХАМАС Ібрагіма Аль-Масрі (відомого як Мохаммед Дейф). Їх звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

«Ізраїль сьогодні подав повідомлення до Міжнародного кримінального суду про свій намір звернутися до суду разом з вимогою відстрочити виконання ордерів на арешт», — заявив Нетаньяху.

Це вперше, коли чинний лідер великої західної держави звинувачується в міжнародних злочинах на такому рівні.

Комісія МКС вважає, що є підстави звинувачувати Нетаньяху і Галланта у воєнних злочинах, включаючи організацію голоду, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії.

Конфлікт у Газі призвів до масштабних руйнувань, змусивши більшість із 2,3 мільйона жителів регіону залишити свої домівки. За даними місцевих органів охорони здоров’я, за 13 місяців війни було вбито понад 44 000 палестинців, більшість із яких — жінки та діти.

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