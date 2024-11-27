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Израиль будет оспаривать ордера МУС на арест министров Нетаньяху и Галланта

19:18, 27 ноября 2024
Премьер-министра Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.
Израиль будет оспаривать ордера МУС на арест министров Нетаньяху и Галланта
Фото: mil.in.ua
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Израиль планирует подать апелляцию на решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщили в офисе Нетаньяху, пишет Daily Sabah.

Премьер-министр также заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм проинформировал его об инициативах в Конгрессе США, направленных против МУС и стран, сотрудничающих с судом.

Ордера на арест были выданы в прошлый четверг. Они касаются Нетаньяху, Галланта, а также военного лидера ХАМАС Ибрагима Аль-Масри (известного как Мохаммед Дейф). Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

«Израиль сегодня подал уведомление в Международный уголовный суд о своем намерении обратиться в суд вместе с требованием отсрочить исполнение ордеров на арест», - заявил Нетаньяху.

Это впервые, когда действующий лидер крупной западной державы обвиняется в международных преступлениях на таком уровне.

Комиссия МУС считает, что есть основания обвинять Нетаньяху и Галланта в военных преступлениях, включая организацию голода, убийства, преследования и другие бесчеловечные действия.

Конфликт в Газе привел к масштабным разрушениям, вынудив большинство из 2,3 миллиона жителей региона покинуть свои дома. По данным местных органов здравоохранения, за 13 месяцев войны было убито более 44 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

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Международный уголовный суд Израиль

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