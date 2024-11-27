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Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, но не исключены изменения в него

19:08, 27 ноября 2024
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о повышении налогов.
Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, но не исключены изменения в него
Фото: novynarnia
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Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни подпишет принятый 10 октября Верховной Радой закон о повышении налогов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

Правительство уже обратилось к Президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем.

После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработной платы Сил безопасности и обороны» - сообщил Шмыгаль.

Напомним, речь идет о принятом в октябре законопроекте 11416-д.

То, что этот закон нужен, ранее отметили в Международном валютном фонде.

При этом не исключено, что закон ждут последующие изменения уже после подписания. В частности, как сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, предлагается для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп перенести введение повышенного военного сбора – не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года. Напомним, что военный сбор будет введен на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Соответствующие изменения в закон о повышении налогов могут быть внесены путем принятия других законопроектов.

Автор: Наталя Мамченко

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