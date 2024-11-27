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Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, але не виключені зміни до нього

19:08, 27 листопада 2024
Президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про підвищення податків.
Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, але не виключені зміни до нього
Фото: novynarnia
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Президент Володимир Зеленський найближчими днями підпише прийнятий 10 жовтня Верховною Радою закон про підвищення податків. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

Уряд вже звернувся до Президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного.
Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони» - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, йдеться про прийнятий в жовтні законопроект 11416-д.

На тому, що цей закон потрібен, раніше наголосили у Міжнародному валютному фонді.
При цьому не виключено, що закон зазнає наступних змін вже після підписання. Зокрема, як повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, пропонується для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп перенести впровадження підвищеного військового збору – не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Нагадаємо, що військовий збір буде запроваджено на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Відповідні зміни до закону про підвищення податків можуть внести шляхом прийняття інших законопроектів.

Автор: Наталя Мамченко

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закон Володимир Зеленський Денис Шмигаль податки

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