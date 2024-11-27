Сім європейських країн анонсували посилення допомоги Україні, зокрема у постачанні боєприпасів

Україна отримає більше боєприпасів та інвестицій у оборонну промисловість — заява північноєвропейських країн.

Фото: Dagens industri

Глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявили про плани збільшити підтримку України в найближчі місяці. Зокрема, йдеться про додаткові постачання боєприпасів і інвестиції в українську оборонну промисловість.

У спільній заяві прем’єр-міністри наголосили, що Україна має бути здатною протистояти російській агресії, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

«Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України», — йдеться у заяві.

Країни також підтвердили свою відданість зміцненню обороноздатності від звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти Росії та тих, хто підтримує її агресію.

Андрій Єрмак висловив вдячність північноєвропейським, балтійським країнам та Польщі за підтримку Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським.

«Сьогодні життєво важливе завдання, яке потрібно відстоювати, — це покласти край війні та повернути в Європу міцний мир. Ми вдячні країнам Північної Європи, Балтії та Польщі за підтримку Формули миру Володимира Зеленського», — наголосив Єрмак.

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