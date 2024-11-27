Семь европейских стран анонсировали усиление помощи Украине, в частности в поставках боеприпасов

Украина получит больше боеприпасов и инвестиций в оборонную промышленность – заявление североевропейских стран.

Фото: Dagens industri

Главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявили о планах увеличить поддержку Украины в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о дополнительных поставках боеприпасов и инвестициях в украинскую оборонную промышленность.

В совместном заявлении премьер-министры подчеркнули, что Украина должна быть способной противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир.

«В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины», - говорится в заявлении.

Страны также подтвердили свою приверженность укреплению обороноспособности от обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и тех, кто поддерживает ее агрессию.

Андрей Ермак выразил благодарность североевропейским, балтийским странам и Польше за поддержку Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня жизненно важная задача, которую нужно отстаивать, - это положить конец войне и вернуть в Европу прочный мир. Мы благодарны странам Северной Европы, Балтии и Польши за поддержку Формулы мира Владимира Зеленского», - подчеркнул Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.