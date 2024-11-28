В Харькове мать четверых детей подозревается в трагедии после пожара, унесшего жизни ее сыновей

В Харьковской области мать оставила детей без присмотра, что привело к трагедии.

Источник фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области мать четверых детей подозревается в злостном невыполнении родительских обязанностей после пожара, унесшего жизни ее сыновей. Об этом рассказали в прокуратуре Харьковской области.

Правоохранители подозревают 29-летнюю мать четверых детей в злостном невыполнении родительских обязанностей, что привело к трагедии на Харьковщине. В результате пожара в поселке Песочин 14 ноября 2024 года погибли четверо малолетних ребят в возрасте от 4 до 9 лет и их 52-летний дедушка.

Пожар вспыхнул около 9:00, когда спасатели обнаружили тела пяти погибших, среди которых четверо мальчиков и их дедушка. Единственный выживший - 16-летний брат погибших детей. Предварительно установлено, что причиной пожара стали электрические обогреватели.

Согласно данным следствия, мать детей оставила их на попечение своего больного отца и старшего сына, уехав по своим делам 9 ноября. Она не вернулась, оставив малышей без надлежащего присмотра. Из-за этого, считают правоохранители, наступили фатальные последствия.

Мать подозревается в злостном невыполнении родительских обязанностей, повлекшем смерть ее детей. Согласно уголовному кодексу Украины, ей инкриминируют статью 166 - злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, что привело к тяжелым последствиям.

Досудебное расследование ведет полиция Харьковской области. По словам прокуроров, это трагедия стала результатом безответственности и равнодушия матери к своим детям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.