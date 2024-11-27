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Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны

18:23, 27 ноября 2024
Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.
Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны
Фото: novyny live
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Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Одно из ключевых изменений – отмена правила об исключении из военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные непригодными.

К примеру, в п. 22.1 Положения о том, что постановления ВЛК по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма об их исключении с военного учета.

В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с военного учета, аналогично убирается норма об исключении с учета.

Пока не ясно, как соответствующие изменения об отмене правила об исключении непригодных с военного учета, внесенные приказом №686 в Положение о ВЛК, соответствуют Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Ведь согласно статье 37 этого закона исключению с военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

1) умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

2) прекратили гражданство Украины;

3) признаны негодными к военной службе;

4) достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, что после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации в мае 2024 года, этот закон предусматривает, что у гражданина, исключенного из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с военного учета.

Следовательно, если такие непригодные мужчины не исключаются с учета после соответствующего решения, возникает вопрос, как эти новеллы согласовываются с законом о воинской обязанности и какие данные должны вноситься в военно-учетный документ.

Автор: Наталя Мамченко

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Минобороны мобилизация ВВК воинский учет

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Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.

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