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Требовала почти 250 000 грн за экспертное заключение — на взятке погорела заведующая медучреждением

07:00, 28 ноября 2024
Чиновница требовала взятку за ускорение выдачи результатов экспертизы.
Требовала почти 250 000 грн за экспертное заключение — на взятке погорела заведующая медучреждением
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В Киеве правоохранители разоблачили на взятке заведующую одним из подразделений Национальной академии медицинских наук Украины, которая требовала почти 250 тысяч гривен за ускорение выдачи результатов экспертизы по соответствию дезинфектора установленным нормам. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Заключение эксперта нужно было для дальнейшей реализации товара.

Правоохранители задержали женщину при получении ею неправомерной выгоды. В ходе следственных действий полицейские изъяли деньги, полученные от потерпевшего, и документы по проведенному лабораторному исследованию.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Теперь злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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полиция взятка Киев

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