В Сумах будут судить директор колледжа, которая противоправно выплатила себе и работникам зарплату

Четверым работникам неправомерно начислили заработную плату в сумме 140 тысяч гривен.

В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении к настоящему времени уже бывшего директора одного из сумских колледжей, за злоупотребление служебным положением которого нанесло ущерб заведению на 140 тыс. грн.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, руководительница указанного колледжа в сентябре 2021 года издала приказ об организации работы специальных курсов. При этом она утвердила административно-управленческий состав курсов численностью 4 человека, в частности, назначив себя заведующей.

Несмотря на то, что указанные четыре должности не предусмотрены штатным расписанием, руководитель колледжа распорядилась осуществлять им оплату труда согласно табелю учета использования рабочего времени с учетом работы в выходные дни.

«Согласно заключению экспертов, с октября 2021 года по июнь 2022 года четырем работникам неправомерно уплачена заработная плата в сумме 115 477,62 грн и ЕСВ в сумме 25 405,08 грн», - заявили в прокуратуре.

Также в ведомстве напомнили, что в отношении указанного директора в суде уже идет рассмотрение дела по обвинению в противоправном начислении и выплате 12 работникам колледжа и себе выплат, которые не предусмотрены действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.