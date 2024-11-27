У Сумах судитимуть директорку коледжу, яка протиправно виплатила собі та працівникам зарплату

Чотирьом працівникам неправомірно нараховано заробітну плату в сумі 140 тисяч гривень.

В Сумах правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно на даний час вже колишньої директорки одного з сумських коледжів, зловживання службовим становищем якої завдало збитків закладу на 140 тис. грн.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, керівниця зазначеного коледжу у вересні 2021 року видала наказ про організацію роботи спеціальних курсів. При цьому вона затвердила адміністративно-управлінський склад курсів чисельністю 4 особи, зокрема, призначивши себе завідувачкою.

Попри те, що вказані чотири посади не передбачені штатним розписом, керівниця коледжу розпорядилась здійснювати їм оплату праці згідно з табелем обліку використання робочого часу з урахуванням роботи у вихідні дні.

«Відповідно до висновку експертів, з жовтня 2021 року по червень 2022 року чотирьом працівникам неправомірно сплачено заробітну плату в сумі 115 477,62 грн та ЄСВ в сумі 25 405,08 грн», - заявили у прокуратурі.

Також у відомстві нагадали, що стосовно зазначеної директорки в суді вже триває розгляд справи за обвинуваченням у протиправному нарахування та виплаті 12 працівникам коледжу та собі виплат, які не передбачені чинним законодавством.

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