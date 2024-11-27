Дональд Трамп розглядає призначення Кіта Келлога спецпосланцем з питань врегулювання війни в Україні

Генерал Келлогг серед кандидатів на посаду спецпосланця Трампа з питань України.

Джерело фото: WSJ

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога на посаду свого спецпосланця з врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три анонімні джерела.

Келлогг, відставний генерал-лейтенант, вже мав досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого терміну (2017–2021 роки), обіймаючи посади голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За інформацією джерел, Келлог є одним із кількох кандидатів, яких розглядають для цієї важливої ролі.

В перехідній адміністрації відмовилися поки коментувати можливі призначення, зазначивши, що офіційно оголосять про всі рішення лише після їх ухвалення.

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