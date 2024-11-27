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Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське — алгоритм дій

23:35, 27 листопада 2024
Водіям роз’яснили питання обмін іноземного посвідчення водія на національне.
Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське — алгоритм дій
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Головний сервісний центр МВС нагадав алгоритм дій при заміні іноземного водійського документа на національне посвідчення водія.

Обмін іноземного посвідчення водія на національне для українців

Якщо посвідчення водія було видане в країні, яка ратифікувала Женевську конвенцію про дорожній рух 1949 року, обмін водійського документа здійснюється за наступних умов. Необхідно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Навчання в автошколі не передбачається за умови надання документа, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном.

За умови, якщо громадянин України отримав водійський документ у країні, що ратифікувала Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року, іспити складати не потрібно. Для обміну посвідчення водія необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів.

Також іспити не складаються, якщо між Україною та державою, що видала іноземне посвідчення водія, укладено міжнародний договір про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Станом на зараз такі договори діють з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Як обміняти іноземне посвідчення водія

Аби обміняти посвідчення водія, до сервісного центру МВС необхідно звернутись особисто з такими документами:

паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України або посвідка на постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами; 

наявне посвідчення водія та його нотаріально завірений переклад;

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві, а також його нотаріально завірений переклад.

Після обміну іноземного на українське, в посвідченні водія будуть зазначені усі категорії, що були в національному посвідченні водія, обміняному за кордоном. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 340.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за талонами електронної черги. Вони доступні на сайті через Е-запис та через термінал, розташований безпосередньо в сервісному центрі МВС.

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