Україна отримала $235 млн від Японії на підтримку бізнесу та освіти

$130 млн піде на освіту, а $105 млн – на розвиток підприємництва.

Джерело фото: mil.in.ua

До Державного бюджету України надійшло 235 мільйонів доларів США пільгового фінансування від Уряду Японії. Кошти були надані в рамках двох важливих проектів Світового банку. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Україна отримала 130 мільйонів доларів США для підтримки розвитку приватного сектору та подолання критичних проблем, що заважають його зростанню та сталому розвитку. А також було надано 105 мільйонів доларів США, що сприятимуть забезпеченню безпечних умов для очного навчання в українських школах, зокрема через субвенції на укриття та шкільні автобуси у 2024 році.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив вдячність Уряду Японії та команді Світового банку за підтримку та злагоджену співпрацю. Він зазначив, що загальна сума фінансування від Японії через механізми Світового банку з лютого 2022 року становить близько 6 мільярдів доларів США. Це фінансування допомагає створити належні умови для освітнього процесу та ефективної підтримки бізнесу в умовах війни.

До кінця 2024 року Україна очікує отримати ще 120 мільйонів доларів США в рамках проекту RISE та 95 мільйонів доларів США.

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