Украина получила $235 млн от Японии на поддержку бизнеса и образования

$130 млн пойдет на образование, а $105 млн – на развитие предпринимательства.

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В Государственный бюджет Украины поступило 235 миллионов долларов США льготного финансирования от Правительства Японии. Средства были предоставлены в рамках двух важных проектов Всемирного банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Украина получила 130 миллионов долларов США для поддержки развития частного сектора и преодоления критических проблем, мешающих его росту и устойчивому развитию. А также было предоставлено 105 миллионов долларов США, которые будут способствовать обеспечению безопасных условий для очного обучения в украинских школах, в частности через субвенции на укрытие и школьные автобусы в 2024 году.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил благодарность Правительству Японии и команде Всемирного банка за поддержку и слаженное сотрудничество. Он отметил, что общая сумма финансирования от Японии через механизмы Всемирного банка с февраля 2022 года составляет около 6 миллиардов долларов США. Это финансирование помогает создать надлежащие условия для образовательного процесса и эффективной поддержки бизнеса в условиях войны.

До конца 2024 года Украина ожидает получить еще 120 миллионов долларов США в рамках проекта RISE и 95 миллионов долларов США.

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