В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей

Смертельная авария произошла вблизи поселка Песковка.

В среду, 27 ноября, произошла авария на автодороге Киев-Ковель, вблизи поселка Песковка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

67-летний водитель Nissan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением и допустил столкновение с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что в дальнейшем привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ.

В результате ДТП, водитель легкового автомобиля Nissan от полученных травм погиб.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Следователи возбудили уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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