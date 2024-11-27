Франция создаст ракету для поражения целей на расстоянии более 1000 км после удара России по Днепру

Ракеты могут быть эффективными не только для защиты Франции, но и для ударов по Москве.

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Франция решила создать собственную баллистическую ракету средней дальности, которая позволит поражать цели на расстоянии более 1000 км. Это решение было принято после того, как Россия нанесла демонстративный удар по Днепру, сообщает французское издание Challenges.

По данным источников, французские военные разработчики уже обсуждают проект ракеты с командованием Вооруженных сил Франции и Генеральным директоратом вооружения. В частности, планируется, что ракета будет запускаться с передвижных наземных установок и будет иметь возможность маневрировать на терминальном участке полета. Благодаря этой характеристике ракета сможет менять траекторию до последнего момента, что значительно усложнит ее перехват.

Проект пока находится на ранней стадии, и Министерство обороны Франции должно определить бюджет для его реализации. В то же время, аналитики из Defense Express отмечают, что с дальностью полета 1000 км ракета не будет большого размера, что позволит снизить затраты на ее разработку и увеличить количество ракет в будущем.

С учетом этой дальности, ракеты могут быть эффективными не только для защиты территории Франции, но и для потенциального поражения стратегических объектов в Москве, в частности в случае применения на территории стран Балтии.

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