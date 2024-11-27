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Франція створить ракету для ураження цілей на відстані понад 1000 км після удару Росії по Дніпру

20:48, 27 листопада 2024
Ракети можуть бути ефективними не лише для захисту Франції, але й для ударів по Москві.
Франція створить ракету для ураження цілей на відстані понад 1000 км після удару Росії по Дніпру
Фото: Getty Images
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Франція вирішила створити власну балістичну ракету середньої дальності, що дозволить уражати цілі на відстані понад 1000 км. Це рішення було ухвалене після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпру, повідомляє французьке видання Challenges.

За даними джерел, французькі військові розробники вже обговорюють проект ракети з командуванням Збройних сил Франції та Генеральним директоратом озброєння. Зокрема, планується, що ракета буде запускатися з пересувних наземних установок і матиме можливість маневрувати на термінальній ділянці польоту. Завдяки цій характеристиці ракета зможе змінювати траєкторію до останнього моменту, що значно ускладнить її перехоплення.

Проект поки що перебуває на ранній стадії, і Міністерство оборони Франції має визначити бюджет для його реалізації. Водночас, аналітики з Defense Express зазначають, що з дальністю польоту 1000 км ракета не буде великого розміру, що дозволить знизити витрати на її розробку та збільшити кількість ракет у майбутньому.

З урахуванням цієї дальності, ракети можуть бути ефективними не лише для захисту території Франції, але й для потенційного ураження стратегічних об'єктів у Москві, зокрема в разі застосування на території країн Балтії.

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зброя Франція

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