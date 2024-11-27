Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді, — ВККС

У Комісії також повідомили, що двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

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26 листопада в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 11 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Дем’янова Ольга Анатоліївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - 705,875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Макаренко Володимир Вячеславович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Михайлюк Олена Ігорівна - Чутівський районний суд Полтавської області - 740,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Явіца Ірина Василівна - Арбузинський районний суд Миколаївської області - 710,375 - відповідає займаній посаді

Мазниця Андрій Анатолійович - Апеляційний суд Дніпропетровської області - відкладено

Івасівка Андрій Петрович - Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області - 313 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Куцаров Віталій Іванович - Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області - відкладено на 12.12.2024

Гаєвий Олександр Вікторович - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області - перерва

Бурда Петро Олексійович - Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області - відкладено на 10.12.2024

Щербак Денис Сергійович - Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області - 283,875 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - відкладено на 10.12.2024 на 10:00.

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