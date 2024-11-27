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Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

20:12, 27 ноября 2024
В Комиссии также сообщили, что два судьи признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности.
Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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26 ноября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 11 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Дем’янова Ольга Анатоліївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - 705,875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Макаренко Володимир Вячеславович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Михайлюк Олена Ігорівна - Чутівський районний суд Полтавської області - 740,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Явіца Ірина Василівна - Арбузинський районний суд Миколаївської області - 710,375 - відповідає займаній посаді

Мазниця Андрій Анатолійович - Апеляційний суд Дніпропетровської області - відкладено

Івасівка Андрій Петрович - Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області - 313 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Куцаров Віталій Іванович - Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області - відкладено на 12.12.2024

Гаєвий Олександр Вікторович - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області - перерва

Бурда Петро Олексійович - Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області - відкладено на 10.12.2024

Щербак Денис Сергійович - Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області - 283,875 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - відкладено на 10.12.2024 на 10:00.

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судья ВККС

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