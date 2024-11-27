На Київщині сталася смертельна ДТП за участі пʼяти автомобілів

Смертельна аварія сталася поблизу селища Пісківка.

У середу, 27 листопада, сталася аварія на автодорозі Київ-Ковель, поблизу селища Пісківка. Про це повідомила поліція Київської області.

67-річний водій Nissan, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з інкасаторським автомобілем Ford Transit, що в подальшому призвело до зіткнення з вантажівками Volvo, Ford та ГАЗ.

Внаслідок ДТП, водій легкового автомобіля Nissan від отриманих травм загинув.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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